Vax Day si inizia anche in Italia | primi vaccini anti covid allo Spallanzani

E' arrivato finalmente il grande giorno. Si scrive la storia oggi 27 dicembre 2020, in Italia e in tutta Europa. Questa mattina intorno alle 7,30 è partita la compagna di vaccinazione anti covid dall'ospedale Spallanzani di Roma. E' stato etichettato come il vaccine day, una giornata che ci fa ben sperare nel futuro. Bisognerà attendere almeno un mese, il tempo che entrambe le dosi del vaccino iniettato inizino a fare effetti. Ma questa campagna massiccia di vaccinazione anti covid ci fa sperare per i prossimi mesi. Più Italiani saranno vaccinati, più persone nel mondo riceveranno il vaccino, più si avrà la certezza che questo maledetto covid 19 possa essere sconfitto. La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e ...

