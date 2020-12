Vax Day, Salvini contro De Luca: “Ha tolto vaccino a chi ne ha bisogno” (Di domenica 27 dicembre 2020) Vax Day, il leader della Lega Matteo Salvini ha criticato il governatore Vincenzo De Luca, che si è vaccinato questa mattina È ancora in corso il Vax Day, giornata storica durante la quale stanno avvenendo le prime somministrazioni del vaccino anti Covid in tutta Europa. In attesa che anche gli altri candidati ricevano l’ok dagli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Vax Day, il leader della Lega Matteoha criticato il governatore Vincenzo De, che si è vaccinato questa mattina È ancora in corso il Vax Day, giornata storica durante la quale stanno avvenendo le prime somministrazioni delanti Covid in tutta Europa. In attesa che anche gli altri candidati ricevano l’ok dagli L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vax Day Vax-Day, ecco le risposte dell'Iss alle bufale sul vaccino anti Covid la Repubblica Vax Day: oltre un francese su due non intende vaccinarsi

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - All'inizio della campagna vaccinale in Europa contro il Covid-19, la Francia rimane una delle nazioni più riluttanti alla vaccinazione. Oltre un francese su due, il 56%, non ...

De Luca si è vaccinato al Cotugno di Napoli. De Magistris: “Indegno abuso di potere”

“Quando comincia a metà gennaio la vaccinazione per tutti – ha detto in occasione del vax day – pretenderemo la distribuzione del vaccino alle Regioni proporzionale alla popolazione residente, niente ...

