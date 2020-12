Vax Day: oltre un francese su due non intende vaccinarsi (Di domenica 27 dicembre 2020) Il 56% della popolazione francese non ha intenzione di vaccinarsi. Il dato emerge da un sondaggio BVA condotto dall?11 al 14 dicembre e pubblicato oggi, nel Vax Day europeo, da Le Journal du Dimanche. Dal campione preso in esame viene fuori che il 44% dei francesi prevede di ricevere il vaccino. Solamente il 13% è certo di vaccinarsi. Così la Francia (che oggi ha ricevuto le prime 19.500 dosi) rimane una delle nazioni più riluttanti nell’adesione alla campagna vaccinale, seppur i morti attuali di Covid sono oltre 62mila. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Il 56% della popolazionenon ha intenzione di. Il dato emerge da un sondaggio BVA condotto dall?11 al 14 dicembre e pubblicato oggi, nel Vax Day europeo, da Le Journal du Dimanche. Dal campione preso in esame viene fuori che il 44% dei francesi prevede di ricevere il vaccino. Solamente il 13% è certo di. Così la Francia (che oggi ha ricevuto le prime 19.500 dosi) rimane una delle nazioni più riluttanti nell’adesione alla campagna vaccinale, seppur i morti attuali di Covid sono62mila.

Aggiornamento 11.50: Hanno avuto inizio, intorno alle 11.40, le prime vaccinazioni in Sicilia, secondo il programma previsto. Al padiglione 24 del Civico di Palermo, il primo vaccinato è stato Massimo ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 dicembre: 8.913 nuovi casi e 298 morti

Nella domenica del Vax day la situazione sul territorio nazionale non è uniforme: alcune regioni mostrano segnali di miglioramento, altre no, come il Veneto che comunica 3.337 nuovi contagiati. Qui ...

Nella domenica del Vax day la situazione sul territorio nazionale non è uniforme: alcune regioni mostrano segnali di miglioramento, altre no, come il Veneto che comunica 3.337 nuovi contagiati. Qui ...