Vax day | le prime vaccinazioni a Trento e Bolzano

(Di domenica 27 dicembre 2020), 27 DIC - E' giunta ala prima consegna di vaccini anti Covid. I furgoni dell'esercito sono stati scortati dai carabinieri. In mattinata all'ospedale disaranno ...

Agenzia_Ansa : L'Ungheria anticipa il Vax Day, iniziate le vaccinazioni. Somministrate le prime dosi #ANSA - sole24ore : Coronavirus oggi. Nel mondo vaccinate 3,31 milioni di persone. L’Ungheria anticipa il Vax day… - MediasetTgcom24 : Vax Day: vaccini arrivati a Pratica di Mare - RepubblicaTv : Vax Day, l'infermiera Claudia Alivernini è la prima italiana a ricevere il vaccino: 'Orgogliosa, facciamolo tutti':… - rep_bari : Vax Day, anche in Puglia i primi vaccinati. Anelli (Ordine dei medici): 'Una nuova primavera per tutti' [di Cenzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Vax day

(ANSA) – ROMA, 27 DIC – "E’ una giornata che aspettavamo a tempo". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza subito dopo le prime tre vaccinazioni alla Spallanzani di Roma. "Arriva la luce ...L’Aquila. “Mi sento benissimo. La scelta è stata una scelta abbastanza naturale. Mi sono offerta di essere vaccinata e sono stata scelta fra i primi come simbolo per dire di fidarsi e credere in ...