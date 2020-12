Vax Day | l’arrivo dei vaccini a Milano e Cagliari FOTO

(Di domenica 27 dicembre 2020) Nella serata di sabato 26 dicembre le prime dosi del vaccino Pfizer-BionTech sono state distribuite alle varie regioni italiane, in vista del V-Day di domenica. Negli aeroporti di Linate e Elmas sono arrivati i velivoli che hanno trasportato il carico, poi preso in custodia dai militari

Agenzia_Ansa : L'Ungheria anticipa il Vax Day, iniziate le vaccinazioni. Somministrate le prime dosi #ANSA - sole24ore : Coronavirus oggi. Nel mondo vaccinate 3,31 milioni di persone. L’Ungheria anticipa il Vax day… - MediasetTgcom24 : Vax Day: vaccini arrivati a Pratica di Mare - CiaoKarol : E' il Vax Day. Iniziano le vaccinazioni in Italia ed Europa. Già 4 milioni nel mondo. La prima italiana è Claudia,… - CiaoKarol : E’ il Vax Day. Iniziano le vaccinazioni in Italia ed Europa. Già 4 milioni nel mondo. La prima italiana è Claudia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Vax Day

Tecnica della Scuola

Dopo il Vax Day del 27 dicembre, per l'Italia comincia subito un percorso a tappe per la somministrazione dei vaccini anti-Covid alla popolazione con il dichiarato intento di terminare entro settembre ...Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista a ‘Repubblica’ in occasione del Vax Day. Il ministro sottolinea che l’inizio delle vaccinazioni non deve far scattare l’abbassamento ...