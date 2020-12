Vax Day, anche De Luca si vaccina al Cotugno: Facciamolo tutti (Di domenica 27 dicembre 2020) Al governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e’ stato somministrato stamattina il vaccino anticovid. De Luca ha seguito l’avvio delle vaccinazioni nella tenda allestita all’esterno dell’Ospedale Cotugno di Napoli e poi e’ andato in riunione con il direttore generale Maurizio Di Mauro. Al termine dell’incontro, De Luca si e’ sottoposto al vaccino nella direzione dell’ospedale napoletano. “Mi sono vaccinato – ha scritto il governatore su Facebook – Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il #Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme..#VDAY” L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 27 dicembre 2020) Al governatore della Regione Campania Vincenzo Dee’ stato somministrato stamattina il vaccino anticovid. Deha seguito l’avvio dellezioni nella tenda allestita all’esterno dell’Ospedaledi Napoli e poi e’ andato in riunione con il direttore generale Maurizio Di Mauro. Al termine dell’incontro, Desi e’ sottoposto al vaccino nella direzione dell’ospedale napoletano. “Mi sonoto – ha scritto il governatore su Facebook – Dobbiamo farlonelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il #Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme..#VDAY” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

