Vax Day, allo Spallanzani vaccinate le prime tre persone. Conte: 'Oggi l'Italia si risveglia'. (Di domenica 27 dicembre 2020) E' il grande giorno. Finalmente il Vaccino contro il Covid ha fatto il suo 'esordio' in Italia. Nel giorno del V-Day europeo , la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia ... Leggi su leggo (Di domenica 27 dicembre 2020) E' il grande giorno. Finalmente il Vaccino contro il Covid ha fatto il suo 'esordio' in. Nel giorno del V-Day europeo , la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia ...

Agenzia_Ansa : L'Ungheria anticipa il Vax Day, iniziate le vaccinazioni. Somministrate le prime dosi #ANSA - sole24ore : Coronavirus oggi. Nel mondo vaccinate 3,31 milioni di persone. L’Ungheria anticipa il Vax day… - MediasetTgcom24 : Vax Day: vaccini arrivati a Pratica di Mare - alleloc_ra : RT @repubblica: Roma, Spallanzani, Al via il Vax Day: primi tre pazienti ok. Alvernini: 'Orgogliosa: vacciniamoci tutti' [di Maria Elena Vi… - eliceretti78 : RT @RaiNews: La maggior parte dei paesi europei inizia oggi, come l'Italia, mentre hanno anticipato Slovacchia, Bulgaria e Germania, dove i… -