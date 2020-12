“Variante inglese? Tutti asintomatici”/ Virologo Clementi: “vaccino vincerà nel 2021” (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Virologo Massimo Clementi spegne gli allarmi sulla Variante inglese del Covid: “sono quasi Tutti asintomatici e i vaccini funzionano già contro quelle mutazioni" Leggi su ilsussidiario (Di domenica 27 dicembre 2020) IlMassimospegne gli allarmi sulladel Covid: “sono quasie i vaccini funzionano già contro quelle mutazioni"

