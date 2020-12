Vangelo del giorno 27 dicembre 2020 | commento e Letture

Leggi su giornal

(Di domenica 27 dicembre 2020)del27Domenica 27Gn 15, 1–6; 21, 1–3; Sal 104; Eb 11, 8.11–12.17–19secondo Luca (2, 22–40) Santa Famiglia di Gesù, Maria e GiuseppeQuando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che ...