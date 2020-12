Valeria Marini di nuovo single | “Agli uomini preferisco il mio gatto”

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 27 dicembre 2020) È di, la sua storia con il giovane Gianluigi Martino è finita per vari motivi. A rivelare l’addio la stessa showgirl in un’intervista rilasciata in questi giorni al settimanale Gente a cui ha riferito che la relazione non poteva più andare avanti perché non aveva basi solide, ma soprattutto i due non condividevano gli stessi obiettivi., nonostante la ritrovata solitudine, non è mai stata troppo fortunata con glieppure lei ha più volte dichiarato di aver amato molto. L’addio a Gianluigi è stato un atto dovuto, non poteva andare diversamente ma questo non le ha fatto perdere il suo entusiasmo per la vita: “La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto. Alla ...