Vaccino | prima gli over 80 poi i 70enni | fasce d' età mese per mese

(Di domenica 27 dicembre 2020) Valentina Dardari A febbraio toccherà agli80, da aprile sarà la volta dei settantenni. Serve minimo il 70% di adesione per avere l’immunità di gregge In Italia l’obiettivo è quello di finire antro settembre. Oggi, domenica 27 dicembre è iniziata la campagna vaccinale europea, almeno simbolicamente. Secondo il piano vaccinale italiano tutto dovrebbe chiudersi entro la fine dell’estate. Ovviamente riuscendo a raggiungere l’immunità di gregge prime della riapertura del nuovo anno scolastico 2021-2022. L'obiettivo in Italia Il sentiero per arrivare a quella data non sembra però facile e privo di insidie.di tutto devono ancora arrivare gli altri vaccini ed essere distribuiti. Poi, non è ancora chiaro quanto l’immunità durerà, come si legge sul sito dell’Aifa, a riguardo c’è ancora un punto di domanda. E ultima considerazione, ...