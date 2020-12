Vaccino Oggi celebriamo | il resto sta a noi Il commento di Giuliani

Leggi su formiche

(Di domenica 27 dicembre 2020) È una giornata bella e importante. Il simbolismo delle prossime ore è indiscutibile, anche se la vaccinazione di 2.000 persone è meno di una goccia nel mare. Ricordiamo che l’obiettivo e quello di arrivare 42 milioni di italiani vaccinati al Covid-19, entro settembre. Un’impresa titanica. Proprio in ragione dell’Everest che ci apprestiamo a scalare, esaurito il simbolismo di questi tre giorni di V-Day, voluti dall’Unione europea, è bene che il governo italiano chiarisca punto per punto quello che ci aspetta. Non dovrebbe interessarci (ora) far polemica sulle 10 mila dosi scarse arrivate a Roma, a fronte delle centinaia di migliaia in Germania o Spagna, ci auguriamo solo che ci sia un piano di acquisizione e distribuzione degno di questo nome. Ilnon conta, perché è su questo che ci giochiamo il futuro. Se ha ragione il commissario Arcuri a parlare di ‘spiraglio ...