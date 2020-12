Vaccino, l'Italia chiede più dosi: trattativa per ottenere altri 18 milioni di fiale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Obiettivo: portare in Italia più vaccini di Moderna e di Pfizer-BioNTech, per un totale di 18 milioni di dosi. La trattativa è in corso, coinvolge anche la Commissione europea, tenendo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 dicembre 2020) Obiettivo: portare inpiù vaccini di Moderna e di Pfizer-BioNTech, per un totale di 18di. Laè in corso, coinvolge anche la Commissione europea, tenendo...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - pietroraffa : Sul Corriere di oggi Guerzoni ricorda ad #Arcuri che la Germania ha avuto dosi di vaccino pari a 15 volte (!) quell… - ricpuglisi : Perché tutto questo understatement di media e governo sull'arrivo del vaccino @pfizeritalia in Italia? Dove sono i… - sergimagugliani : RT @Mov5Stelle: Approvata alla Camera, nel giorno delle prime somministrazioni del vaccino in Italia, la legge di bilancio 2021. Ci auguria… - AleGnocchi : RT @mariambuIa: Buongiorno a tutti, questa domenica parleremo di come funzioni il vaccino arrivato in Italia grazie a dei tir guidati da co… -