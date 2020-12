Vaccino, la campagna è partita: primi vaccinati allo Spallanzani. Arcuri: «Sarà gratuito ma non obbligatorio» (Di domenica 27 dicembre 2020) È partita ufficialmente la campagna vaccinale per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Conte: «Questa data ci rimarrà per sempre impressa». Oggi in tutta Italia saranno somministrate le prime 2mila dosi Leggi su ilsole24ore (Di domenica 27 dicembre 2020) Èufficialmente lavaccinale per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Conte: «Questa data ci rimarrà per sempre impressa». Oggi in tutta Italia saranno somministrate le prime 2mila dosi

