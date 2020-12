Vaccino: il via ufficiale, allo Spallanzani i primi 3 vaccinati. Passerella dei politici (Di domenica 27 dicembre 2020) Le prime dosi alle 7.20 sono state somministrate alla direttrice del labotatorio di Virologia sell'Inmi Maria Rosaria Capobianchi, all'infermiera Claudia Alivernini e all'operatore sociosanitario Omar Altobelli Leggi su firenzepost (Di domenica 27 dicembre 2020) Le prime dosi alle 7.20 sono state somministrate alla direttrice del labotatorio di Virologia sell'Inmi Maria Rosaria Capobianchi, all'infermiera Claudia Alivernini e all'operatore sociosanitario Omar Altobelli

massimcoppola : Ho come l'impressione che il Governo dovrebbe rendere il vaccino obbligatorio. Avete voglia di portare la mascherin… - AnnalisaChirico : L'#Argentina dà il via alla campagna di vaccinazione con 300mila dosi del vaccino russo. Leggi qui ?? #LaChirico - SkyTG24 : #VaccineDayIl primo vaccino: al via la distribuzione delle prime dosi di vaccino anti #Covid19 in Italia. Segui la… - papaopad : Vaccino: le 620 dosi arrivate a Firenze (foto dalla pagina Facebook di Eugenio Giani) - iltirreno : Vaccino day: arrivate le prime dosi per la Toscana. Ecco come funziona la procedura -