Vaccino già distribuito in tutta Italia: ecco le tappe e le dosi regione per regione. Da domani 470mila dosi ogni settimana (Di domenica 27 dicembre 2020) In corso la consegna in tutte le regioni. Dopo lo Spallanzani, le prime vaccinazioni da Bolzano a Bari. L’Istituto superiore di sanità: arma fondamentale nella lotta all’epidemia ma le altre misure non vanno abbandonate Leggi su ilsole24ore (Di domenica 27 dicembre 2020) In corso la consegna in tutte le regioni. Dopo lo Spallanzani, le prime vaccinazioni da Bolzano a Bari. L’Istituto superiore di sanità: arma fondamentale nella lotta all’epidemia ma le altre misure non vanno abbandonate

ilariacapua : Qui in USA confermata la notizia che Babbo Natale ha già fatto due dosi di vaccino e sta caricando le slitte. Trove… - ilfoglio_it : I numeri (quelli veri) sulle dosi di vaccino già ordinate sono spiegati in una tabella che arriva direttamente dal… - EmilioCarelli : Domenica 27 dicembre è il “Vaccine day”, una giornata storica, il giorno in cui tutti i paesi europei iniziano a s… - alioti_gianni : RT @Reale_Scenari: La storia di @FabrizioChiodo già su @ilmanifesto ora su @repubblica. Immunologo lavora al vaccino cubano pronto per giug… - MRC_uscITA : RT @BarillariDav: #VaccineDay ? ma anche no, grazie! Io non voglio fare da cavia per un vaccino molto probabilmente inefficace, non compl… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino già Vaccino Covid Moderna «Dati eccezionali» Parla Andrea Carfi Corriere della Sera