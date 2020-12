Vaccino-Day, Vaia “Allo Spallanzani 80% di adesione” (Di domenica 27 dicembre 2020) “Allo Spallanzani c’è stata una altissima adesione del personale sanitario, oltre l’80%, che significa che c’e’ la consapevolezza che il Vaccino è uno strumento indispensabile”. Lo ha detto il direttore sanitario, Francesco Vaia, in occasione dell’avvio della campagna vaccinale anti-Covid. mac/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) “c’è stata una altissimadel personale sanitario, oltre l’80%, che significa che c’e’ la consapevolezza che ilè uno strumento indispensabile”. Lo ha detto il direttore sanitario, Francesco, in occasione dell’avvio della campagna vaccinale anti-Covid. mac/sat/red su Il Corriere della Città.

