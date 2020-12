Vaccino-day | somministrate le prime dosi allo Spallanzani

RaiNews : È arrivato a #Roma il furgone con le prime dosi di #vaccino contro il #coronavirus. Sono quasi 10mila. Il convoglio… - Open_gol : ??Alle 7.20, allo Spallanzani, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'opera… - sole24ore : Coronavirus oggi. Nel mondo vaccinate 3,31 milioni di persone. L’Ungheria anticipa il Vax day… - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: Vaccinati i primi tre italiani allo Spallanzani #Covid #Vaccineday #ANSA - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Novara, Vaccine Day: il rettore dell'Upo, prof. Avanzi, fra i primi a ricevere il vaccino in Piemonte -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino day

PERUGIA- Ci sono voluti ventisette minuti per far partire l'operazione vaccino anti Covid-19 in Umbria. Alle 7,53 il contenitire partito dall'ospedale Spallanazani di ...Vaccino Covid: via ufficiale alle prime vaccinazioni in Italia all'ospedale Spallanzani di Roma, blindato dalle forze dell'ordine che presidiano gli ingressi. La professoressa ...