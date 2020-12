Vaccino Day in Campania: “La guerra contro il Covid la vinciamo solo stando uniti” (Di domenica 27 dicembre 2020) “La guerra si vince soltanto uniti. Da soli non ce la possiamo fare.” Le parole della dottoressa Filomena Licciardi, medica a essere vaccinata per prima all’ospedale Cardarelli di Napoli, riassumono il senso di questo “Vaccino-day” europeo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccino Pfizer anti Covid: dosi, somministrazione, effetti collaterali Il 27 dicembre 2020 è la data L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) “Lasi vince soltanto. Da soli non ce la possiamo fare.” Le parole della dottoressa Filomena Licciardi, medica a essere vaccinata per prima all’ospedale Cardarelli di Napoli, riassumono il senso di questo “-day” europeo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Pfizer anti: dosi, somministrazione, effetti collaterali Il 27 dicembre 2020 è la data L'articolo proviene da Inews.it.

