Vaccino-day, Galli "dai che ce la facciamo" (Di domenica 27 dicembre 2020) "Più che una luce, è un bel faro". Lo ha detto Massimo Galli, a capo del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, a margine del lancio della campagna vaccinale anti-covid in Lombardia. mig/vbo/r su Il Corriere della Città.

