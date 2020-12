Vaccino-day, Gallera “strada lunga ma c’è luce in fondo a tunnel” (Di domenica 27 dicembre 2020) “Oggi è un inizio ma non pensiamo che sia terminata la pandemia”. Lo ha detto, a margine della lancio della campagna vaccinale anti-covid in Lombardia, l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. mig/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) “Oggi è un inizio ma non pensiamo che sia terminata la pandemia”. Lo ha detto, a margine della lancio della campagna vaccinale anti-covid in Lombardia, l’assessore regionale al Welfare, Giulio. mig/vbo/r su Il Corriere della Città.

Open_gol : ??Alle 7.20, allo Spallanzani, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'opera… - RegioneER : #VaccineDay l'arrivo del vaccino all'ospedale Bellaria di #Bologna @raffaeledonini Leggi la notizia:… - RaiNews : 'Lo dico col cuore: vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la comunità'. Queste le prime parole di Claudia A… - 24live_it : Via al Vax Day anche in Sicilia, primo vaccino ad un medico di Palermo - - filotesa : RT @LaPrimaManina: Nell'arco di un #Vday, da vaffa day a vaccino day, c'è dentro tutta la storia disgraziata del nostro Paese. -