Vaccino-Day Campania: De Luca si vaccina subito, polemiche politiche (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Governatore De Luca si vaccina subito, e scoppia la polemica. Qualcuno osserva che il Presidente ha sottratto spazio a operatori sanitari, malati e ospiti delle Rsa, che ovunque hanno avuto la priorità

