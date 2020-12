Vaccino-day, a Torino il primo vaccinato in Piemonte (Di domenica 27 dicembre 2020) Ha preso dall’ospedale Amedeo di Savoia di Torino la campagna vaccinale Covid-19 in Piemonte. Qui nella notte, scortate dai carabinieri, erano arrivate 910 dosi del Vaccino Pfizer/BioNTech prelevate all’aeroporto di Milano. L’infettivologo Giovanni Di Perri, responsabile delle Malattie Infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, è stato il primo a essere vaccinato in Piemonte. jp/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) Ha preso dall’ospedale Amedeo di Savoia dila campagna vaccinale Covid-19 in. Qui nella notte, scortate dai carabinieri, erano arrivate 910 dosi delPfizer/BioNTech prelevate all’aeroporto di Milano. L’infettivologo Giovanni Di Perri, responsabile delle Malattie Infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di, è stato ila esserein. jp/vbo/r su Il Corriere della Città.

