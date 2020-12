Vaccino | dagli effetti collaterali alla somministrazione in gravidanza | tutte le risposte alle domande di queste ore

(Di domenica 27 dicembre 2020) Con il Vaccine day europeo oggi prende il via in modo simbolico la campagna vaccinale anti covid. Ma quando poi partirà la campagna per tutta la popolazione, in che modo potremo vaccinarci...

Il Messaggero

Oggi si parte. Vaccinazioni in Italia e in tutti i paesi europei con Cominarty, il prodotto anti Covid di Pfizer-BioNTech. Ma per uscire dalla palude c’è ancora un percorso lungo e ...«Probabilmente si tratta dell’impossibilità di dimettere dagli ospedali in un giorno festivo ... per il “V-Day” (il Vaccine Day), ma da domani gestirà l’arrivo e comincerà a stoccare ...