Vaccino Covid, Serafini (Snals): docenti e ATA a forte rischio contagio come i medici, inserirli nella prima tranche (Di lunedì 28 dicembre 2020) Comunicato Snals - L’Intesa Stato-Regioni ha previsto la ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% nelle scuole superiori a partire dal 7 Gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) Comunicato- L’Intesa Stato-Regioni ha previsto la ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% nelle scuole superiori a partire dal 7 Gennaio. L'articolo .

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - MediasetTgcom24 : Covid, solo 20% degli operatori Rsa bresciane ha aderito al vaccino #Covid - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, inizio-flop in alcuni distretti della Baviera: problemi nella catena del freddo, salta il via a… - infoitsalute : Vaccino anti-Covid su prenotazione per i sanitari, ecco come fare - manu_etoile : RT @noitre32: LO SCUDO PENALE Danni da vaccino anti-Covid? A Pfizer concesso lo scudo legale. Fantastico vero se vi ammalate per sempre o s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Coronavirus oggi. Pechino messa in emergenza, oltre 1 milione di test. Vaccini al via nella Ue Il Sole 24 ORE In Fvg 170 nuovi casi e 15 decessi legati al coronavirus - Gli aggiornamenti ora per ora

?? QUALI SONO IN FVG I PAESI PIÙ COLPITI E DOVE CI SONO PIÙ CASI: LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO CON I DATI COMUNE PER COMUNE Aggiornamento delle 17.30. Registrati 170 nuovi casi, indice di positivi ...

Manovra, sgravi per chi assume giovani e donne. C'è anche il bonus smartphone

Con l'ok di Montecitorio (298 sì, 125 contrari e 8 astenuti) prende la sua forma definitiva e passa al Senato per il "timbro" la maxi-manovra da 40 miliardi ...

?? QUALI SONO IN FVG I PAESI PIÙ COLPITI E DOVE CI SONO PIÙ CASI: LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO CON I DATI COMUNE PER COMUNE Aggiornamento delle 17.30. Registrati 170 nuovi casi, indice di positivi ...Con l'ok di Montecitorio (298 sì, 125 contrari e 8 astenuti) prende la sua forma definitiva e passa al Senato per il "timbro" la maxi-manovra da 40 miliardi ...