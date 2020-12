Vaccino Covid, prime tre persone vaccinate allo Spallanzani. Conte: “Questa data ci rimarrà per sempre impressa”. Ecco dove parte la campagna e da chi (Di domenica 27 dicembre 2020) Alle 7 e 20 di Questa mattina sono state vaccinate le prime tre persone in Italia contro il Covid. Sono la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli. Sono stati i primi in Italia a ricevere il Vaccino anti Covid-19 stamane all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. “Oggi l’Italia si risveglia #Vaccineday”, ha scritto Conte su Twitter. “Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Alle 7 e 20 dimattina sono stateletrein Italia contro il. Sono la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli. Sono stati i primi in Italia a ricevere ilanti-19 stamane all’Istituto Nazionale Malattie Infettivedi Roma. “Oggi l’Italia si risveglia #Vaccineday”, ha scrittosu Twitter. “ciper. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo ...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - riotta : Non dimenticate che Grillo è amico di Pauli paladino del legame Covid 5 G. Un comico che scherza sul vaccino metten… - MediasetTgcom24 : Covid: furgone con dosi vaccino arrivato a Roma - lavocedialba : Dalla fiala al vaccino anti Covid 19: ecco come si ottengono le dosi - davided81 : RT @Corriere: AstraZeneca: anche il nostro vaccino efficace al 95%. In settimana il via libera -