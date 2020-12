Vaccino Covid | le linee guida Aifa | dosi | efficacia | effetti collaterali

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 dicembre 2020) L’Agenzia italiana del farmaco ha pubblicato sul proprio sito le «istruzioni per l’uso» delcontro il-19 preparato da Pfizer e BioNTech, il Corminaty. Nel sito dell’sono presenti le risposte alle domande più comuni su questo preparato, basato sulla tecnologia a rna messaggero (mRna). Il, si legge, è destinato a «soggetti di età pari o superiore a 16 anni», «non contiene il virus» e «non può provocare la malattia». Come viene somministrato il? Il— già somministrato, tra gli altri Paesi, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, e la somministrazione del quale inizierà domani, domenica 27 dicembre, nell’Unione europea, compresa l’Italia — viene somministrato in due iniezioni, solitamente nel muscolo della parte superiore del braccio, a ...