Vaccino Covid, l'arrivo delle dosi al San Martino. Toti: "Giornata storica" (Di domenica 27 dicembre 2020) La Le prime 320 dosi del Vaccino Pfizer per la Liguria vengono somministrate oggi e danno simbolicamente il via alla più importante campagna di vaccinazione della storia. Le fiale sono arrivate all'... Leggi su lanazione (Di domenica 27 dicembre 2020) La Le prime 320delPfizer per la Liguria vengono somministrate oggi e danno simbolicamente il via alla più importante campagna di vaccinazione della storia. Le fiale sono arrivate all'...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - riotta : Non dimenticate che Grillo è amico di Pauli paladino del legame Covid 5 G. Un comico che scherza sul vaccino metten… - MediasetTgcom24 : Covid: furgone con dosi vaccino arrivato a Roma - BoingoBoing : RT @EugenioGiani: Elena e Simona sono le prime vaccinate in Toscana. Entrambe infermiere da mesi in prima linea nei reparti #Covid, sono i… - BoingoBoing : RT @DarioNardella: Sono arrivate le prime dosi del vaccino anti Covid. È il #VaccineDay, il primo giorno della rinascita. Per Firenze, per… -