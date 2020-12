Vaccino Covid | alcuni punti fermi ci sono Un consiglio | facciamolo!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) In questi giorni si parla tantissimo di vaccinazioni anti-. Da un lato la speranza di sconfiggere questa pandemia che ha cambiato la nostra quotidianità, dall’altro la paura, puntuale e inevitabile, di qualcosa presentata come nuova, unica, “non provata”. In realtà, come spesso accade, ci facciamo prendere dal panico ogni volta che affrontiamo qualcosa di sconosciuto che pensiamo di non poter controllare. Succede sempre. Quando apparvero i primi cavi elettrici furono create associazioni contro l’elettricità e non mancavano santoni e annunci apocalittici che mettevano in guardia la gente da quella diavoleria, l’elettricità appunto, che scorreva in quei cavi. Conoscere meglio un argomento quindi può aiutarci ad averne confidenza e fiducia. Partiamo dai nuovi vaccini. Nuovi fino a un certo punto. Ovviamente il loro scopo è identico da sempre: creare una risposta ...