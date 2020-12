Vaccino Covid | al via la somministrazione allo Spallanzani di Roma | ecco come si prepara una dose – Video

(Di domenica 27 dicembre 2020) La mattina del 27 dicembre è partita in tutta Europa la“simbolica” delanti-approvato dall’Ema, realizzato da Pfizer-Biontech. Lodiha aperto la giornata italiana, con i primi tre vaccinati, a cui sono subito seguiti altri due, ail, diffuso dal ministero della Salute e da Invitalia, dellazione della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È il premier ceco Andrej Babis tra i primissimi a ricevere il vaccino contro il covid-19 in Europa nel Vax Day, giornata altamente simbolica per l'intero continente in lotta contro ...Oggi, 27 dicembre, è il V-Day: parte ufficialmente la campagna di vaccinazione europea contro il Covid. Alle ore 7.20 all’ospedale Spallanzani di Roma sono stati vaccinati i primi tre italiani: la pro ...