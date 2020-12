Vaccino Covid | Adele dalla trincea al V-Day | Fatelo per chi non c' è più

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos Salute) - "Ho fatto il" anti coronavirus "e sono molto contenta e grata all'ospedale Niguarda di Milano per questa possibilità che mi è stata data. Mi sento di rassicurare le persone e il messaggio che vorrei far passare è di vaccinarsi.anche per chi non c'è più". E' l'appello diGelfo, 50 anni, operatrice sociosanitaria (Oss) in corsia all'ospedale Niguarda di Milano da quasi 30 anni ormai ("raggiungo il traguardo il 10 giugno del 2021, era il 1991 quando è iniziato tutto"), oggi fra i primi 7 vaccinati "Ora - spiega all'Adnkronos Salute pensando anche ai colleghi - lavoreremo non più con la stessa angoscia di prima. Continuando a usare tutti i Dpi (i dispositivi di protezione individuale), ma coscienti di avere una protezione in più". Ilè stato somministrato ...