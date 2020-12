Vaccino Covid-19 in Italia: quante dosi servono per l’immunità, le reazioni, tutto quello che sappiamo (Di domenica 27 dicembre 2020) Vaccino Covid-19 in Italia, ci siamo, si parte oggi. “E’ il giorno che aspettavamo da tempo. La strada è ancora lunga, ma finalmente abbiamo il Vaccino” – ha dichiarato il ministro Speranza. Sì, perché questa mattina allo Spallanzani di Roma sono state somministrate le prime dosi: la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli, alle 7.20 di oggi, domenica 27 dicembre, sono stati i primi in Italia a ricevere il Vaccino anti-Covid19. Leggi anche: Vaccino Coronavirus: ecco i nomi delle prime persone che saranno vaccinate nel Lazio “Oggi l’Italia si è risveglia. E’ il Vaccine Day. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020)-19 in, ci siamo, si parte oggi. “E’ il giorno che aspettavamo da tempo. La strada è ancora lunga, ma finalmente abbiamo il” – ha dichiarato il ministro Speranza. Sì, perché questa mattina allo Spallanzani di Roma sono state somministrate le prime: la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli, alle 7.20 di oggi, domenica 27 dicembre, sono stati i primi ina ricevere ilanti-19. Leggi anche:Coronavirus: ecco i nomi delle prime persone che saranno vaccinate nel Lazio “Oggi l’si è risveglia. E’ il Vaccine Day. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori ...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - riotta : Non dimenticate che Grillo è amico di Pauli paladino del legame Covid 5 G. Un comico che scherza sul vaccino metten… - MediasetTgcom24 : Covid: furgone con dosi vaccino arrivato a Roma - Nicole78284887 : RT @EleonoraCamilli: Non potete neanche lontanamente immaginare la sofferenza, la solitudine, il senso di abbandono dei malati di covid 19… - GiuseppeColan17 : RT @EleonoraCamilli: Non potete neanche lontanamente immaginare la sofferenza, la solitudine, il senso di abbandono dei malati di covid 19… -