Vaccino, Capobianchi: 'protezione individuale fra un mese. Ma se ci sottoporremo tutti insieme il virus smetterà di girare' (Di domenica 27 dicembre 2020) La responsabile del laboratorio dello Spallanzani è stata tra le prime ad esser vaccinate stamattina a Roma. 'In questo periodo l'apoteosi della tecnologia per arrivare presto a un Vaccino. Sono stati ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 dicembre 2020) La responsabile del laboratorio dello Spallanzani è stata tra le prime ad esser vaccinate stamattina a Roma. 'In questo periodo l'apoteosi della tecnologia per arrivare presto a un. Sono stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Capobianchi Vaccino, Capobianchi: 'protezione individuale fra un mese. Ma se ci sottoporremo tutti insieme il virus smetterà di girare' TG La7 Chi è Maria Rosaria Capobianchi, la dottoressa è la prima vaccinata in Italia contro il Coronavirus

La dottoressa Maria Rosaria Capobianchi dirige il laboratorio di Virologia dell’ospedale Lazzaro Spallanzani, dove oggi con altre quattro persone in prima fila nella lotta al virus ha ricevuto per pr ...

Vaccino Covid: primi vaccinati allo Spallanzani

In Italia il Vaccine day è iniziato alle 7.20 con la vaccinazione delle prime tre persone allo Spallanzani di Roma.

