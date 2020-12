Vaccino AstraZeneca-Oxford efficace al 95%: distribuito dal 4 gennaio (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Vaccino di AstraZeneca e Oxford è efficace al 95%. Lo comunica l’amministratore delegato della casa farmaceutica Pascal Soriot, che sottolinea come le sue funzionalità siano pari a quelli di Pfizer e Moderna e in più in grado di eliminare al 100% i sintomi gravi che portano ai ricoveri. Il via libera delle autorità britanniche sarà dato, come si apprende, entro giovedì 31 dicembre e la distribuzione partirà il 4 gennaio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Ildial 95%. Lo comunica l’amministratore delegato della casa farmaceutica Pascal Soriot, che sottolinea come le sue funzionalità siano pari a quelli di Pfizer e Moderna e in più in grado di eliminare al 100% i sintomi gravi che portano ai ricoveri. Il via libera delle autorità britanniche sarà dato, come si apprende, entro giovedì 31 dicembre e la distribuzione partirà il 4. SportFace.

