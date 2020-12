Vaccino AstraZeneca: efficace al 95% approvato in settimana in Gb (Di domenica 27 dicembre 2020) Cristina Marconi, giornalista e scrittrice a Londra fa, il punto sul Vaccino e la sua distribuzione in Gran Bretagna che dovrebbe partire la prossima settimana. Un antidoto,sviluppato dall'Università ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 dicembre 2020) Cristina Marconi, giornalista e scrittrice a Londra fa, il punto sule la sua distribuzione in Gran Bretagna che dovrebbe partire la prossima. Un antidoto,sviluppato dall'Università ...

lorepregliasco : Ottime notizie sul vaccino Oxford/AstraZeneca - Corriere : AstraZeneca: anche il nostro vaccino efficace al 95%. In settimana il via libera - LaStampa : In settimana l’ok al vaccino AstraZeneca. Nel Regno Unito sarà somministrato dal 4 gennaio - queencanetti211 : RT @Ruffino_Lorenzo: Nel Regno Unito dal 4 gennaio si userà anche il vaccino Oxford/AstraZeneca (approvazione prevista nei prossimi 2-3 gio… - PerutaAntonio : I maggiori giornali inglesi,notizia ripresa anche da sindaco Londra Shebab Khan,hanno scritto che vaccino AstraZen… -