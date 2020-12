Vaccino anti-Covid, l'Italia riparte dallo Spallanzani (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il giorno che porta l'Italia oltre la speranza, nell'ultimo tratto del deserto, come lo ha definito il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, è iniziato questa mattina all'alba. Alle 7.20 Maria Rosaria Capobianchi, la ricercatrice che, insieme al suo team, per prima in Italia isolò il Covid, la giovane infermiera Claudia Alivernini, e l'operatore sociosanitario, Omar Altobelli, sono entrati nella stanza dell'istituto di ricerca Lazzaro Spallanzani, convertito in questi mesi a ospedale Covid, adibita alla somministrazione del Vaccino Pfizer-BioNtech. I primi tre a cui è stata inoculata la prima dose del Vaccino sotto lo sguardo attento del commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il giorno che porta l'oltre la speranza, nell'ultimo tratto del deserto, come lo ha definito il direttore sanitario dello, Francesco Vaia, è iniziato questa mattina all'alba. Alle 7.20 Maria Rosaria Capobianchi, la ricercatrice che, insieme al suo team, per prima inisolò il, la giovane infermiera Claudia Alivernini, e l'operatore sociosanitario, Omar Altobelli, sono entrati nella stanza dell'istituto di ricerca Lazzaro, convertito in questi mesi a ospedale, adibita alla somministrazione delPfizer-BioNtech. I primi tre a cui è stata inoculata la prima dose delsotto lo sguardo attento del commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, del ...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - MinisteroSalute : Domani #27dicembre verrà somministrata la prima dose di vaccino anti-covid19. È il primo passo verso l’uscita della… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, il farmaco di AstraZeneca “efficace al 95%”. Verso il via libera in Gran Bretagna entro giovedì - mummy53690440 : V-Day: il presidente De Luca tra i vaccinati in Campania Anche Vincenzo De Luca ha ricevuto il vaccino anti-Covid q… - laura_lauril : RT @AugustoMinzolin: Senza polemica ma perchè l’Italia ha ricevuto 10mila così del vaccino anti-Covid,la Germania 150mila,la Spagna 350mila… -