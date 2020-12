Vaccino anti-Covid, l'Italia riparte dallo Spallanzani (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Il giorno che porta l'Italia oltre la speranza, nell'ultimo tratto del deserto, come lo ha definito il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, è iniziato questa ... Leggi su gazzettadiparma (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Il giorno che porta l'oltre la speranza, nell'ultimo tratto del deserto, come lo ha definito il direttore sanitario dello, Francesco Vaia, è iniziato questa ...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - MinisteroSalute : Domani #27dicembre verrà somministrata la prima dose di vaccino anti-covid19. È il primo passo verso l’uscita della… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, il farmaco di AstraZeneca “efficace al 95%”. Verso il via libera in Gran Bretagna entro giovedì - Alessandro70As : RT @LaTataBlu: Un pensiero per chi oggi e da oggi riceverà il #vaccino anti covid. Speriamo che i benefici siano maggiori di eventuali effe… - benny_bove : RT @Corriere: De Luca riceve il vaccino anti Covid -