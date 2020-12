Vaccino anti-Covid | l’Italia riparte dallo Spallanzani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il giorno che portaoltre la speranza, nell’ultimo tratto del deserto, come lo ha definito il direttore sanitario dello, Francesco Vaia, è iniziato questa mattina all’alba. Alle 7.20 Maria Rosaria Capobianchi, la ricercatrice che, insieme al suo team, per prima in Italia isolò il, la giovane infermiera Claudia Alivernini, e l’operatore sociosanitario, Omar Altobelli, sono entrati nella stanza dell’istituto di ricerca Lazzaro, convertito in questi mesi a ospedale, adibita alla somministrazione delPfizer-BioNtech. I primi tre a cui è stata inoculata la prima dose delsotto lo sguardo attento del commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, del ministro della ...