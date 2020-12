Vaccino anti-Covid, la dottoressa che scoprì paziente 1: "Oggi si chiude un cerchio" (Di domenica 27 dicembre 2020) Codogno (Lodi), 27 dicembre 2020 - "Con la giornata di Oggi finalmente si chiude un cerchio ". Queste le parole dell a dottoresssa Annalisa Malara , l'anestesista dell'ospedale di Codogno (Lodi) che ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 27 dicembre 2020) Codogno (Lodi), 27 dicembre 2020 - "Con la giornata difinalmente siun". Queste le parole dell a dottoresssa Annalisa Malara , l'anestesista dell'ospedale di Codogno (Lodi) che ...

