Vaccino anti Covid, in Repubblica Ceca il primo a ricevere la dose è il premier Andrej Babis – Video (Di domenica 27 dicembre 2020) Il primo ministro Andrej Babis è la prima persona in Repubblica Ceca ad avere ricevuto il Vaccino contro il Covid. Babis si e' sottoposto alla prima vaccinazione presso l'ospedale militare di Praga, poco prima che in altri ospedali della capitale e a Brno iniziassero a distribuire le 9.750 dosi del Vaccino che il Paese ha ricevuto finora. Babis, oltre che primo nel suo Paese, è stato anche tra i primi in Europa a vaccinarsi, fatta eccezione per Slovacchia e Ungheria che hanno deliberatamente ignorato il Vax day organizzato dall'Ue. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

