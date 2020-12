Vaccino anti Covid, in Liguria la prima a ricevere la dose è un’infermiera: “Speriamo in tante adesioni”. Toti: “Da oggi strada in discesa” (Di domenica 27 dicembre 2020) Si è tenuto questa mattina all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova il “Vaccine Day” ligure. Hanno combattuto il Covid in prima linea i primi sei operatori sanitari – medici, una coordinatrice infermieristica, uno specializzando, un volontario di una pubblica assistenza e un tecnico specializzato che sono stati vaccinati per primi a Genova. Contemporaneamente sono iniziate le prime vaccinazioni in una RSA in attesa delle dosi di Vaccino necessarie per partire con il programma vaccinale la cui partenza è prevista all’inizio di gennaio. La prima persona a essersi vaccinata in Liguria è Gloria Capriata, 48 anni, coordinatrice infermieristica del San Martino: “Come vedete sto benissimo e spero che il mio gesto possa incoraggiare tanti a aderire alla campagna di vaccinazione”. Dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Si è tenuto questa mattina all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova il “Vaccine Day” ligure. Hanno combattuto ilinlinea i primi sei operatori sanitari – medici, una coordinatrice infermieristica, uno specializzando, un volontario di una pubblica assistenza e un tecnico specializzato che sono stati vaccinati per primi a Genova. Contemporaneamente sono iniziate le prime vaccinazioni in una RSA in attesa delle dosi dinecessarie per partire con il programma vaccinale la cui partenza è prevista all’inizio di gennaio. Lapersona a essersi vaccinata inè Gloria Capriata, 48 anni, coordinatrice infermieristica del San Martino: “Come vedete sto benissimo e spero che il mio gesto possa incoraggiare ta aderire alla campagna di vaccinazione”. Dopo ...

