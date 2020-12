Vaccino anti Covid, in Francia la prima persona a ricevere la dose è una donna di 78 anni: l’applauso degli infermieri. Video (Di domenica 27 dicembre 2020) Mauricette, pensionata di 78 anni, è la prima persona in Francia ad aver ricevuto il Vaccino contro il coronavirus. La donna è stata vaccinata presso l’ospedale Rene’-Muret di Sevran, Seine-Saint-Denis. L’evento è stato celebrato da un caloroso applauso da parte degli infermieri e dei medici della struttura sanitaria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Mauricette, pensionata di 78, è lainad aver ricevuto ilcontro il coronavirus. Laè stata vaccinata presso l’ospedale Rene’-Muret di Sevran, Seine-Saint-Denis. L’evento è stato celebrato da un caloroso applauso da partee dei medici della struttura sanitaria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

