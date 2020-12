Vaccino anti Covid, il virologo Pregliasco ha fatto l’iniezione: “Fra i primi in Lombardia, sto bene. È l’unico modo per uscire dal tunnel” (Di domenica 27 dicembre 2020) “Ho fatto il Vaccino, sto bene, nessun evento avverso nell’immediato. Sono contento di essere stato fra i primi in Lombardia, testimonial di questo V-Day”. Il virologo Fabrizio Pregliasco, supervisore scientifico del Pio Albergo Trivulzio e direttore sanitario del Galeazzi di Milano, ha ricevuto la prima dose del siero Pfizer all’ospedale Niguarda. Insieme a lui, si è sottoposto all’iniezione anti-Covid anche l’infettivologo del Sacco Massimo Galli, tra i personaggi simbolo della lotta al virus. Nel corso della giornata si prevede che in tutta la Regione vengano vaccinati oltre 1.000 tra operatori sanitari, infermieri e medici. “È doveroso eseguire la vaccinazione, è l’unico modo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) “Hoil, sto, nessun evento avverso nell’immediato. Sono contento di essere stato fra iin, testimonial di questo V-Day”. IlFabrizio, supervisore scientifico del Pio Albergo Trivulzio e direttore sanitario del Galeazzi di Milano, ha ricevuto la prima dose del siero Pfizer all’ospedale Niguarda. Insieme a lui, si è sottoposto alanche l’infettivologo del Sacco Massimo Galli, tra i personaggi simbolo della lotta al virus. Nel corso della giornata si prevede che in tutta la Regione vengano vaccinati oltre 1.000 tra operatori sanitari, infermieri e medici. “È doveroso eseguire la vaccinazione, èper ...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - MinisteroSalute : Domani #27dicembre verrà somministrata la prima dose di vaccino anti-covid19. È il primo passo verso l’uscita della… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, il farmaco di AstraZeneca “efficace al 95%”. Verso il via libera in Gran Bretagna entro giovedì - SaccaniSaccani : RT @fattoquotidiano: Vaccino anti Covid, il farmaco di AstraZeneca “efficace al 95%”. Verso il via libera in Gran Bretagna entro giovedì ht… - marielSiviglia : Comunicazione ufficiale: somministrare vaccino anti covid19, su soggetti con mascherine stracolme di germi e batte… -