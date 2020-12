Vaccino anti Covid | il virologo Di Perri è il primo a ricevere la dose in Piemonte Poi scherza per allentare la tensione – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

"Non sono agitato, sono vigilante e preoccupato che vada bene tutta la giornata": Giovanni Didell'Amedeo di Savoia a Torino, è ila vaccinarsi in. Alle 9 del V-Day, giorno in cui in tutta Italia parte la campagna dei vaccini, il dottore è stato ila farsi iniettare la, poi hato: "Diciamo che a breve termine non è successo nulla". Dopo di lui è stato il turno di Valeria Ghisetti, direttrice del Laboratorio di Microbiologia e Virologia, seconda a vaccinarsi.