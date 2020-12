Vaccino anti-Covid, ecco che cosa c’è scritto nel bugiardino del farmaco (Di domenica 27 dicembre 2020) Le informazioni importanti in un documento fondamentale Il bugiardino è il documento che contiene informazioni sulla conservazione, diluizione, somministrazione e smaltimento di un farmaco. L’Aifa insieme alle semplici domande e risposte FAQ, nel sito ufficiale ha rilasciato dei documenti digitali con informazioni tecniche. In realtà, è anche Pfizer BioNTech, ad aver scritto e fornito tutte le informazioni importanti da leggere per somministrare ma anche conservare e trasportare le milioni di dosi internazionali. In Italia e Belgio ne sono arrivate ben 9750 da distribuire, tutte trasportate in camion e vetture idonee. Vediamo qualche dettaglio sulla conservazione del Vaccino anti-Covid. Conservazione e scongelamento del ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Le informazioni importin un documento fondamentale Ilè il documento che contiene informazioni sulla conservazione, diluizione, somministrazione e smaltimento di un. L’Aifa insieme alle semplici domande e risposte FAQ, nel sito ufficiale ha rilasciato dei documenti digitali con informazioni tecniche. In realtà, è anche Pfizer BioNTech, ad avere fornito tutte le informazioni importda leggere per somministrare ma anche conservare e trasportare le milioni di dosi internazionali. In Italia e Belgio ne sono arrivate ben 9750 da distribuire, tutte trasportate in camion e vetture idonee. Vediamo qualche dettaglio sulla conservazione del. Conservazione e scongelamento del ...

