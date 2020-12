Vaccino anti Covid, è partita la distribuzione da Roma a Milano. Conte: “Data che sarà per sempre impressa”. Vaticano: “Sia disponibile per tutti” – LA DIRETTA (Di domenica 27 dicembre 2020) Alle 7.20 della mattina del 27 dicembre le prime tre persone in Italia sono state vaccinate contro il coronavirus. Il nostro Paese, insieme con tutta Europa, ha cominciato la sfida decisiva al Covid con quella che istituzioni e scienziati definiscono la più grande campagna di vaccinazione della storia. È il giorno del Vaccine Day, inizia la distribuzione delle prime – simboliche – dosi del farmaco realizzato da Pfizer-Biontech: l’Italia ne ha a disposizione 9.750. “Oggi l’Italia si risveglia”, ha scritto il premier Giuseppe Conte su Twitter, rilanciando l’hashtag #Vaccineday. “Questa Data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Alle 7.20 della mattina del 27 dicembre le prime tre persone in Italia sono state vaccinate contro il coronavirus. Il nostro Paese, insieme con tutta Europa, ha cominciato la sfida decisiva alcon quella che istituzioni e scienziati definiscono la più grande campagna di vaccinazione della storia. È il giorno del Vaccine Day, inizia ladelle prime – simboliche – dosi del farmaco realizzato da Pfizer-Biontech: l’Italia ne ha a disposizione 9.750. “Oggi l’Italia si risveglia”, ha scritto il premier Giuseppesu Twitter, rilanciando l’hashtag #Vaccineday. “Questaci rimarrà per. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere ...

