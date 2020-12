Vaccino anti Covid, De Luca critica il risalto dato alla giornata simbolica: “Sembrava lo sbarco in Normandia” (Di domenica 27 dicembre 2020) Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha criticato il risalto dato alla giornata simbolica nella quale, simultaneamente, in tutta Europa sono state vaccinate diverse persone. “Mi Sembrava più lo sbarco in Normandia“, ha detto il governatore, “che l’arrivo di un furgone con dieci pacchi di flacone”. “Un’esagerazione”, secondo De Luca, che ha subito voluto specificare il proprio programma di vaccinazione che partirà il 12 gennaio con un’esercitazione generale. Nonostante le critiche, De Luca ha partecipato in tutto e per tutto a questa prima giornata vaccinale, facendosi somministrare una dose. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Il presidente della regione Campania, Vincenzo De, hato ilnella quale, simultaneamente, in tutta Europa sono state vaccinate diverse persone. “Mipiù loin“, ha detto il governatore, “che l’arrivo di un furgone con dieci pacchi di flacone”. “Un’esagerazione”, secondo De, che ha subito voluto specificare il proprio programma di vaccinazione che partirà il 12 gennaio con un’esercitazione generale. Nonostante le critiche, Deha partecipato in tutto e per tutto a questa primavaccinale, facendosi somministrare una dose. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

