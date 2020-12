Vaccino anti covid | anche la campagna europea parte dai più esposti E da qualche politico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) Lavaccinale è ufficialmente partita in tutta Europa. Gli Stati del Vecchio Continente hanno iniziato insieme il Vaccine day, somministrando il farmaco alle categorie più a rischio e segnando un momento di speranza nella battaglia del continente contro la peggiore crisi di salute pubblica in un secolo. Tra i primi a ricevere ilPfizer-BioNTech, il premier ceco, Andrej Babis. “Non c’è nulla di cui preoccuparsi”, ha sottolineato il primo ministro 66enne che è stato vaccinato all’Ospedale Militare Centrale di Praga. Seduta accanto a lui su una sedia a rotelle, la veterana della seconda guerra mondiale Emilie Repikova, alla quale è stata somministrata una dose del farmaco. Babis aveva detto in precedenza che voleva dare il buon esempio ai cechi e li aveva avvertiti della diffusione di informazioni errate sui vaccini su internet. “La gente ...