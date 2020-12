Vaccino anti Covid, allo Spallanzani i primi sottoposti alla cura. De Luca il primo politico vaccinato (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi 27 dicembre è una data molto importante per il nostro paese, come definita dal Premier Giuseppe Conte (“Questa data ci rimarrà per sempre impressa”): La giornata è stata già definita Vax Day, che si è concretizzata con la somministrazione delle prime dosi del Vaccino anti Covid prodotto da Pfizer-Biontech questa mattina poco dopo le 7: le primissime persone che sono state sottoposte al Vaccino anti Covid sono la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli, seguiti dalle dottoresse Alessandra Vergori e Alessandra D’Abramo allo Spallanzani di Roma. Un gesto importante E’ stata proprio Claudia Alivernini a ribadire il concetto simbolico di ... Leggi su giornal (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi 27 dicembre è una data molto importante per il nostro paese, come definita dal Premier Giuseppe Conte (“Questa data ci rimarrà per sempre impressa”): La giornata è stata già definita Vax Day, che si è concretizzata con la somministrazione delle prime dosi delprodotto da Pfizer-Biontech questa mattina poco dopo le 7: lessime persone che sono state sottoposte alsono la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli, seguiti dalle dottoresse Alessandra Vergori e Alessandra D’Abramodi Roma. Un gesto importante E’ stata proprio Claudia Alivernini a ribadire il concetto simbolico di ...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - MinisteroSalute : Domani #27dicembre verrà somministrata la prima dose di vaccino anti-covid19. È il primo passo verso l’uscita della… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, il farmaco di AstraZeneca “efficace al 95%”. Verso il via libera in Gran Bretagna entro giovedì - HimeWakana : RT @fattoquotidiano: VACCINI ANTI COVID In arrivo anche il farmaco di AstraZeneca [Leggi] - msn_italia : Vax-Day, ecco le risposte dell'Iss alle bufale sul vaccino anti Covid -