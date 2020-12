Vaccino anti covid, a Brescia lo farà solo il 20% del personale delle Residenze sanitarie assistite per anziani. “Incomprensibile” (Di domenica 27 dicembre 2020) “solo il 20% degli operatori delle Rsa Bresciane ha aderito alla campagna vaccinale. Troppo poco e non capisco perché”. Il direttore generale di Ats Brescia Claudio Sileo ha così confermato una tendenza evidenziata da Repubblica con un dettagliato articolo sul delicato tema. Perfino in un territorio come quello della provincia lombarda che tanto è stata colpita dal covid. “Come ordine faremo di tutto per convincere i colleghi a vaccinarsi”, ha detto Stefania Pace, presidente dell’ordine professioni infermieristiche di Brescia. Per il vice presidente Paolo Boldini, “il covid ha devastato le case di riposo ed è Incomprensibile che i colleghi non vogliano vaccinarsi. Se medici e infermieri delle Rsa faranno memoria della devastazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) “il 20% degli operatoriRsane ha aderito alla campagna vaccinale. Troppo poco e non capisco perché”. Il direttore generale di AtsClaudio Sileo ha così confermato una tendenza evidenziata da Repubblica con un dettagliato articolo sul delicato tema. Perfino in un territorio come quello della provincia lombarda che tanto è stata colpita dal. “Come ordine faremo di tutto per convincere i colleghi a vaccinarsi”, ha detto Stefania Pace, presidente dell’ordine professioni infermieristiche di. Per il vice presidente Paolo Boldini, “ilha devastato le case di riposo ed èche i colleghi non vogliano vaccinarsi. Se medici e infermieriRsa faranno memoria della devastazione ...

